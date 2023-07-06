Евро дороже 100 рублей – триггер и причины: стоит ли ждать обвальной девальвации рубля

Курсы евро сегодня преодолел психологическую отметку в 100 рублей

Фото: © «Татар-информ»

«Триггерные» и глубинные причины падения рубля

Всю неделю курсы иностранных валют росли и сегодня преодолели, как модно говорить, психологическую отметку в 100 рублей за один евро. Причем в течение дня курс не делал попытки отскочить назад. На Московской бирже стоимость европейских денег подскакивала до 102 рублей. Доллар, кстати, не сильно отстал, достигав планки в 93,9 рубля. На 14.40 мск национальная валюта немного отыграла позиции: 99,9 рубля за евро и 91,7 рубля за доллар.

Между тем в обменных пунктах Казани западная «наличка» также подорожала, причем подрос и коридор между ценами покупки и продажи. В казанских банках за бумажный бакс нужно заплатить в районе 93,5 рубля, а продать доллар можно было за 91 рубль. По евро цифры следующие: 103 и 98 рублей соответственно.

У любого финансового процесса есть глубинные причины и триггерный повод. Как объяснил «Татар-информу» начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, девальвация рубля усилилась после событий 23-25 июня из-за ускорения оттока капитала.

«Инвесторы распродают российские активы, в том числе и облигации федерального займа (ОФЗ), конвертируют в иностранную валюту и выводят ее за рубеж. В результате на российском рынке образовался дефицит долларов и евро», – считает он.

Тенденция ослабления рубля началась еще в мае прошлого года. По словам эксперта, она обусловлена восстановлением импорта и выводом капитала за рубеж на фоне относительно мягкой монетарной политики Центробанка России.

«Санкционные ограничения на экспорт углеводородов также способствуют девальвации рубля. Относительно низкая цена нефти – еще один важный фактор ослабления рубля», – уверен Осадчий.

В обменных пунктах Казани западная «наличка» подорожала, причем подрос и коридор между ценами покупки и продажи Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

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Также не надо забывать и о геополитике, замешанной на западных санкциях, которые также негативно сказываются на курсе рубля. Об этом «Татар-информу» заявил другой эксперт – аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

«Обвал рубля также связан и с рекордным бегством капитала из страны по причине глобальной конфронтации России и Запада. За последние пять кварталов (с 1 января 2022-го по 31 марта 2023-го) из России ушло почти $160 млрд», – заявил он.

До антирекордных показателей марта 2022 года пока далеко. Напомним, на старте СВО цена доллара достигала 120 рублей, а евро «в моменте» взлетал до 131 рубля.

История со взлетом курса валют, как мы знаем, продолжения не получила. Действия Центробанка России остановили пожар. Здесь важно, что и российская экономика оказалась живее любых прогнозов по ту сторону океана. Запад не получил и малой доли эффекта, на который рассчитывал, вводя свои бесчисленные пакеты санкций.

В итоге рубль после марта не просто остановил падение, а неожиданно для многих укрепился – доллар стоил всего 50 рублей. Для простых обывателей чем дороже рубль, тем лучше. Это важно даже с психологической точки зрения. Многие с ностальгией вспоминают времена, когда доллар стоил 60 копеек.

Главный финансовый регулятор страны не спешит с резкими движениями Фото: cbr.ru

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Однако для российской экономики и системы финансов слишком сильный рубль создает проблемы в плане экспортной выручки и наполнения бюджета. В период усиления национальной валюты со 120 до 50 рублей за доллар большинство экспертов сходились во мнении, что идеальный коридор курса для России составляет 70-80 рублей за доллар. При таком диапазоне Россия имела достаточный доход от экспорта и держала в узде инфляцию внутри страны.

В последние годы приходится констатировать, что о стабильности курса рубля относительно ведущих мировых валют остается лишь мечтать. Эксперты главной причиной называют проблемы с торговым балансом России.

«Плачевная ситуация с платежным балансом страны. Низкие цены на нефть привели к дисбалансу между экспортом и импортом, снижению нефтегазовых доходов. Спрос на валюту высокий, хотя предложение сократилось», – уверен Потавин.

Укрепление национальной валюты до 50 рублей за доллар, видимо, стало неким уроком для Банка России. Сейчас главный финансовый регулятор страны не спешит с резкими движениями. Валютные интервенции пока не предвидятся, как и экстренные меры по ключевой ставке. Об этом сегодня уже заявила глава Центробанка Эльмира Набиуллина.

Она отметила, что у регулятора есть возможность влияния на курс рубля по средствам интервенции, однако в данный момент такой необходимости нет. Эксперты объясняют эту позицию очень просто.

«Российские финансовые власти не делают трагедии из того, что национальная валюта падает, поскольку при прочих равных это позволяет наполнить бюджет рублями», – сказал нашему изданию Александр Потавин.

Эксперты полагают, что курс рубля приближается к кульминационной фазе, когда рост может остановиться, а курс – развернуться в обратную сторону Фото: © «Татар-информ»

Чего ждать от курса рубля в ближайшее время

Между тем ключевую ставку все-таки могут поднять, но не в качестве экстренной меры, а в плановом режиме. Об этом говорят эксперты.

«ЦБ учитывает динамику курса рубля при принятии решения о ключевой ставке, однако основное внимание уделяется инфляции. Инфляционные риски усиливаются из-за роста зарплат в условиях дефицита на рынке труда и из-за роста необеспеченного потребительского кредита», – объяснил «Татар-информу» Максим Осадчий.

Эксперт считает, что уже на ближайшем заседании совета директоров могут принять решение о повышении ключевой ставки, о чем свидетельствует и ужесточение риторики ЦБ. Если же девальвация рубля станет обвальной, то ЦБ может поднять ключевую ставку сразу на несколько процентных пунктов, как это было сделано в декабре 2014-го и в феврале 2022 года.

Что будет дальше с курсом российской валюты? Эксперты полагают, что курс рубля приближается к кульминационной фазе, когда рост может остановиться, а курс – развернуться в обратную сторону.

«На каком конкретно уровне будет максимум, уже не столь важно, поскольку ослабление курса рубля увело его стоимость довольно далеко от фундаментально обоснованных уровней. Возврат к средним значениям – это вопрос времени. Поскольку в августе Россия и Саудовская Аравия сокращают объемы добычи своей нефти, ее стоимость должна подняться, что благоприятно скажется на курсе рубля», – сказал «Татар-информу» Потавин.

По его прогнозу, курс доллара покажет максимум в районе 94-95 рублей. А евро может достичь отметки 104-105 рублей.

«Спекулятивно эти максимумы можно использовать для продажи валюты с целью купить ее обратно позднее по более низкому курсу. Но стоит держать в голове, что в среднесрочной перспективе рубль продолжит слабеть», – уверен эксперт.