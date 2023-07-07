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«Ведомости»: Автомобили в России подорожают еще на 5–10% летом и осенью
Стоимость новых легковых автомобилей в России повысится еще на 5–10% летом и осенью. Причиной станет ослабление курса рубля, сообщают «Ведомости», ссылаясь на данные экспертов, автодилеров и производителей.
В издании напомнили, что с начала года цены на новые легковушки в стране уже выросли на 13%.
Как полагают специалисты, ослабление курса прежде всего скажется не на рекомендованной розничной цене автомобилей, а на скидах и акциях — первые сократят, вторые чаще будут отменять.
Как рассказал один из экспертов, китайские производители уже приступили к расчетам для обновления стоимости своих машин.
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