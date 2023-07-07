«Ведомости»: Автомобили в России подорожают еще на 5–10% летом и осенью

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Стоимость новых легковых автомобилей в России повысится еще на 5–10% летом и осенью. Причиной станет ослабление курса рубля, сообщают «Ведомости», ссылаясь на данные экспертов, автодилеров и производителей.

В издании напомнили, что с начала года цены на новые легковушки в стране уже выросли на 13%.

Как полагают специалисты, ослабление курса прежде всего скажется не на рекомендованной розничной цене автомобилей, а на скидах и акциях — первые сократят, вторые чаще будут отменять.

Как рассказал один из экспертов, китайские производители уже приступили к расчетам для обновления стоимости своих машин.