Суточный рекорд атмосферного давления побит в Казани

В воскресенье, 4 декабря, в Казани оказался побит суточный рекорд атмосферного давления. Барометры показали 779,9 миллиметра ртутного столба, следует из данных Гидрометцентра РТ.

Прежний максимум для этого дня был установлен в 2020 году, он равнялся всего 773 миллиметрам ртутного столба.

Сегодня, 5 декабря, фон атмосферного давления в столице Татарстана понизился. Показания барометров равняются 770.0 миллиметра ртутного столба.

При этом накануне суточный рекорд атмосферного давления был побит и в Москве. Там барометры показали 772,2 миллиметра ртутного столба. Прежний максимум в столице России в 766,8 миллиметра ртутного столба был зафиксирован в 1954 году, отмечает РИА Новости.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сильные морозы, которые наблюдаются в Татарстане в последние дни, спадут к концу недели.