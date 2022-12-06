В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за аномальных морозов

В Татарстане из-за аномально-низкой температуры объявлено штормовое предупреждение, сообщает ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан».

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Сильные морозы держатся в республике с 3 декабря. Среднесуточная температура воздуха на 9 и более градусов ниже нормы. Аномальные холода сохранятся в Татарстане по 9 декабря.

В пресс-службе ГУ МЧС России по РТ напоминают, что аномальные морозы могут быть предельно опасными. Стоит одеваться по погоде, отложить поездки за город. Автомобилистам перед выездом за пределы населенных пунктов необходимо проверить техническое состояние автомобиля.

