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Происшествия
6 декабря 2022  10:16
Полина Шевчук

В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за аномальных морозов

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В Татарстане из-за аномально-низкой температуры объявлено штормовое предупреждение, сообщает ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сильные морозы держатся в республике с 3 декабря. Среднесуточная температура воздуха на 9 и более градусов ниже нормы. Аномальные холода сохранятся в Татарстане по 9 декабря.

В пресс-службе ГУ МЧС России по РТ напоминают, что аномальные морозы могут быть предельно опасными. Стоит одеваться по погоде, отложить поездки за город. Автомобилистам перед выездом за пределы населенных пунктов необходимо проверить техническое состояние автомобиля.
 

 

#штормовое предупреждение #аномальные морозы
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