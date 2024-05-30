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Проезд на Голубые озера в Казани со стороны М7 перекроют шлагбаумом
Дорога к Голубым озерам со стороны трассы М7 «Волга» стала пешеходной. Теперь по ней к особо охраняемой природной территории регионального значения можно только пройти пешком или проехать на велосипеде. Об этом «Татар-информу» сообщили сегодня в Институте развития городов РТ.
«Скоро на подъезде к ней (дороге — прим. Т-и) появятся КПП со шлагбаумом и датчики мониторинга количества посетителей. Такая работа была запланирована в рамках концепции развития ООПТ „Голубые озера“», — отметила руководитель Дирекции по пригодным территориям Оксана Саргина.
Поскольку это особо охраняемая природная территория, то за проезд по ней взимается штраф в размере от 4 тыс. до 5 тыс. рублей.
Голубые озера — особо охраняемая природная территория регионального значения, казанский природный феномен, место отдыха и силы для жителей и гостей города. В последние годы эта территория особенно востребована, но такая популярность при бесконтрольном посещении пагубно сказывается на экологическом потенциале. Пустить ситуацию на самотек — значит рискнуть в будущем лишиться уникального памятника природы. Необходим компромисс между туризмом и бережным отношением к природе, пояснили в Институте развития городов РТ.
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