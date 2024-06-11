Проекты «Лаишевский узел» и «Большой Зеленодольск» планируют скорректировать

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Проект «Большой Зеленодольск» и «Лаишевский узел» планируется скорректировать, сообщил «Татар-информу» замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Владимир Кудряшев.

«Где-то будет серьезное уменьшение, как в Лаишевском районе. А, например, в Зеленодольском районе — наоборот. Было запланировано одно количество миллионов квадратных метров, Институт развития городов Татарстана на основе анализа представил, что там можно больше построить», – рассказал Кудряшев.

Институт пространственного планирования РТ определит, какие действия надо предпринять, чтобы построить определенное количество квадратных метров жилья.

«Построить для этого, например, развязку, расширить дорогу или провести дорогу-дублер. Тогда можно строить большее количество жилья. Опять же, не забывая об обеспеченности инженерной инфраструктурой, детскими садами и школами, поликлиниками», – добавил замминистра.

Кудряшев также объяснил, почему нельзя строить запланированные по проекту «Лаишевского узла» 9 млн кв. м жилья.

«Институт пространственного планирования РТ проанализировал территорию — у них есть свои расчетные модели — и пришел к выводу, что даже с учетом различных предлагаемых решений по транспортному обеспечению более 4,4 млн кв. метров там просто на сегодняшний день территория не позволит построить. Или будет полнейший коллапс», – рассказал Кудряшев.

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