Проектировщик завода ПАН-прекурсора не компенсирует «дочке» ОЭЗ «Алабуга» убытки

Дочерней компании ОЭЗ «Алабуга», ООО «Алабуга Девелопмент», не удалось взыскать с проектировщика завода ПАН-прекурсора 6,1 млн рублей убытков.

Договор на проектные работы, включая подготовку сметной документации, для строительства индустриально-технологического парка по производству автокомпонентов «Синергия» (а именно — корпуса №3 современного завода по производству ПАН-прекурсора) с санкт-петербургским НТЦ «ПромТех» был подписан еще 8 февраля 2019 года. 12 августа 2020 года компания «Алабуга Девелопмент» заключила с этим же подрядчиком новое соглашение, на этот раз — на корректировку проектной, сметной и рабочей документации по тому же объекту. Впоследствии, 6 декабря 2021 года, она подала иск в Арбитражный суд РТ.

Истец ссылался на то, что подготовленная проектировщиком рабочая документация имела недостатки и это потребовало корректировки. Расходы в связи с этим составили 6,1 млн рублей. В частности, пришлось демонтировать конструкции, установленные на основании изначальной документации, и установить новые. Договор предусматривал, что подрядчик устраняет выявленные недостатки за свой счет своими силами.

НТЦ «Промтех» требования не признавал, отмечая, что заказчик завизировал ему 18 актов выполненных работ. Сам проект получил положительное заключение государственной экспертизы. При этом какие-либо замечания и требования о переделывании документации от «Алабуга Девелопмента» не поступали. Что же касается договора 2020 года, изменения вносились из-за новых исходных данных. Таким образом, по мнению ответчика, корректировка проекта была предметом самостоятельной сделки, а не устранением недостатков работ.

Суд решил, что так как стоимость работ после корректировки проекта была заложена в итоговую сводную сметную стоимость строительства и оплачена заказчиком, они не могут рассматриваться в качестве убытков истца, поскольку не привели к уменьшению его активов. При таких обстоятельствах необходимости в экспертизе, о которой просило ООО «Алабуга-Девелопмент», нет: иск удовлетворению не подлежит. Такое решение татарстанский арбитраж вынес еще в июле этого года. А теперь правильность этого вердикта подтвердил Арбитражный суд Поволжского округа.

Как ранее рассказывал «Татар-информ», завод по производству ПАН-прекурсора — сырья для углеродного волокна на территории ОЭЗ «Алабуга» — это ее совместный проект с госкорпорацией «Росатом». Татарстан и госкорпорация подписали соответствующее соглашение на полях Петербургского международного экономического форума в 2017 году.

«Реализация инвестиционного проекта позволит расширить успешное сотрудничество. В рамках первого этапа было построено и запущено предприятие по производству углеродного волокна „Алабуга-Волокно“, а теперь будет построен завод, который полностью обеспечит ее современным сырьем», — отмечал Президент РТ Рустам Минниханов.

Открытие завода состоялось в конце ноября прошлого года. Он стал первым в России предприятием по производству стратегического сырья для углеродного волокна. И вторым на территории ОЭЗ «Алабуга» для компании Umatex — композитного дивизиона госкорпорации «Росатом». Предприятие было создано за три года. Общий бюджет проекта составил около 8,5 млрд рублей. Завод способен выпускать до 5 тыс. тонн полиакрилонитрильного волокна в год. Здесь создано 167 новых рабочих мест. Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин в своем видеообращении подчеркивал, что в России теперь есть цепь заводов, где реализован весь цикл производства композитных материалов.

У ПАН-прекурсоров широкая сфера применения. В основном это высокотехнологичные производства, на которых используется углеволокно: авиастроение, космическая отрасль, автомобилестроение, выпуск изделий для электро- и радиотехники, медицинских инструментов и так далее. Так, например, в авиастроении Umatex полностью импортозаместил углеродные материалы, необходимые для создания крыла, элементов механизации и хвостового оперения создаваемого в России пассажирского авиалайнера МС-21-300.