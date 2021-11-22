Минниханов: «Открытие завода ПАН-прекурсора — значимое событие для всей России»

Фото: Владимир Васильев

Сегодня в особой экономической зоне «Алабуга» состоялось открытие первого в России завода по производству стратегического сырья для углеродного волокна. Он стал уже вторым на территории ОЭЗ для компании Umatex — композитного дивизиона госкорпорации «Росатом». В торжественной церемонии открытия принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«С открытием этого завода цепочка производства композитных материалов в России закончена. Теперь мы ни от кого не зависим. Это значимое событие не только для нашей республики, но и для всей страны», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Фото: © Владимир Васильев

При этом Президент РТ добавил, что новое предприятие — отличный пример сотрудничества Татарстана и госкорпорации «Росатом», и выразил надежду, что впереди у них будет еще много интересных проектов.

Завод был построен за три года, общий бюджет проекта составил около 8,5 млрд рублей. Предприятие может производить до 5 тыс. тонн полиакрилонитрильного волокна в год. Здесь создано 167 новых рабочих мест.

Фото: © Владимир Васильев

На церемонии открытия обращение от Президента Российской Федерации Владимира Путина зачитал генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«Поздравляю вас со знаменательным событием — открытием в ОЭЗ „Алабуга“ завода по производству ПАН-прекурсора — стратегического сырья для углеродного волокна. Запуск новых мощностей позволит обеспечить качественными композитными материалами предприятия транспортного машиностроения, нефтегазового и топливно-энергетического комплекса, а также других отраслей отечественной промышленности», — сказано в обращении Владимира Путина.

Фото: © Владимир Васильев

По словам Президента России, появление такого производства положительно скажется на экономике региона.

Благодаря появлению этого завода в ОЭЗ «Алабуга» в России теперь есть цепь заводов, на которых реализован весь цикл производства композитных материалов, заметил в своем видеообращении Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Фото: © Владимир Васильев

«Запуск этого завода завершает формирование технологической и производственной цепочки создания композитных материалов от сырья до готовых изделий. Особенно важно, что все технологии разработаны в России», — заявил Премьер-министр страны.

После торжественной церемонии гости нового завода ознакомились с самой интересной частью производства — формованием ПАН-прекурсора. Процесс формования находится в середине цикла получения продукта — от рождения молекул полимера в реакторе химической части до намотки бобин с белым волокном, готовым к переработке в углеродные материалы. Из микроскопических струй полимера, проходящих через фильеры с тысячами отверстий, формируются почти невидимые филаменты ПАН-жгутов. Секрет удивительных свойств композитов, которые будут получены их этих филаментов после термообработки, заключается в том, что они будут работать совместно и каждое из тысяч волокон внесет свой вклад в прочность будущего углепластика.

Фото: © Владимир Васильев

«В этот проект все не очень верили, многие сомневались, считая, что в России невозможно построить с нуля высокотехнологичное производство, тем более в такие сроки. Тем не менее это удалось сделать компании Umatex. Я уверен, что во многом успех проекта обусловлен расположением завода в ОЭЗ „Алабуга“», — заметил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Углеродное волокно состоит из тонких нитей, образованных преимущественно атомами углерода. Композиты на основе углеродного волокна отличаются легким весом, повышенной прочностью и высокими антикоррозионными свойствами, поэтому эти материалы востребованы в самых разных отраслях промышленности: авиастроении, строительстве, судостроении, энергетике, создании спортивного инвентаря. Например, в авиастроении Umatex полностью импортозаместил углеродные материалы, необходимые для создания крыла, элементов механизации и хвостового оперения создаваемого в России пассажирского авиалайнера МС-21-300.