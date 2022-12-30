Минпромторг анонсировал старт серийного производства лайнеров МС-21

Серийное производство отечественного самолета МС-21 начнется в 2025 году. Об этом в интервью каналу «Россия 24» рассказал глава российского Минпромторга Денис Мантуров.

«Уже с 2025 года мы будем производить этот самолет серийно и поставлять его потребителям», — заверил министр.

Напомним, что накануне самолет с российскими двигателем и крылом получил документированное одобрение Росавиации. Как затем рассказали в ОАК, летные испытания лайнера начнутся осенью 2023 года, а в конце следующего первые шесть машин будут переданы авиакомпании «Россия».