Проектирование детского лагеря в Икском Устье начнется в 2022 году

В Икском Устье Менделеевского района Татарстана состоится реконструкция детского оздоровительного лагеря. Проектирование объекта начнется в будущем году. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» сообщил руководитель Менделевского района Радмир Беляев.

На сегодняшний день в районе нет ни одного действующего детского лагеря. «Я считаю, что лагерь однозначно должен быть, чтобы дети могли отдыхать в своем городе, на своей территории. Они заслуживают этого», — подчеркнул Радмир Беляев.

По мнению руководителя района, собственный лагерь позволит создавать профильные смены и заниматься идеологией молодежи. «У нас есть собственный лагерь в Икском Устье, который выкупил частный предприниматель. Мы с ним договорились, он нам этот лагерь возвращает. С министром [по делам] молодежи Тимур Сулейманом также договорились о проектировании лагеря на 2022 год. Очень рассчитываем войти в 2023 году в программу», — добавил руководитель района.

В конце октября представители исполкома под руководством Радмира Беляева обсудили возобновление работы лагеря, рассмотрели наличие газа, электричества, систем водоснабжения и канализации, оценили состояние домиков и административных помещений, душевых, столовой и подъездной дороги, определили основные задачи и необходимые работы.

Следующим шагом будет разработан концепт будущего лагеря, начнется активная работа по включению в программу капремонта детских оздоровительных лагерей.