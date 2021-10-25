Радмир Беляев решил возобновить работу детского лагеря в селе Икское Устье

На занятость детей во внеучебное время и организацию их отдыха в каникулярный период обратил внимание в своем посте в Instagram руководитель исполкома Менеделеевского района Радмир Беляев.

«Это одни из приоритетных задач для нас. Для детей Менделеевска и их родителей важно наличие детского оздоровительного лагеря на своей родной территории!» – считает глава Менделеевска.

Он рассказал, что вместе с командой #менделеевск появилась инициатива возобновить работу детского лагеря на территории с. Икское Устье. Совместно с начальником районного Управления по делам молодежи и спорту Рашатом Фаизовым мэр города провел первую рабочую встречу с собственниками базы.

Вопрос о возможности восстановления лагеря решался на месте Фото: пресс-служба Менделеевского района



«Рассмотрели вопросы наличия газа, электричества, систем водоснабжения и канализации, осмотрели состояние домиков и административных помещений, душевых, столовой и подъездной дороги. Определены основные задачи и необходимые работы. Следующим шагом необходимо разработать концепт будущего лагеря и начинать активную работу по включению в программу по капитальному ремонту детских оздоровительных лагерей», – поделился планами в соцсети Радмир Беляев.

