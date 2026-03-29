В жилом районе «Станция Юбилейная» построят школу стоимостью 2,6 миллиарда рублей

В жилом комплексе «Станция Юбилейная» в Казани планируется возведение крупной образовательной организации. Об этом свидетельствует тендер, опубликованный на портале государственных закупок.

Общая стоимость проекта превышает 2,6 миллиарда рублей. Новая школа рассчитана на прием 2119 учеников. На начальном этапе подрядчик приступит к строительству корпуса, предназначенного для 1501 ученика.

Ожидается, что объект будет введен в эксплуатацию до 1 декабря текущего года.