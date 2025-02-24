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Культура 24 февраля 2025 17:11

Проект реконструкции дома Каюма Насыри в Казани прошел госэкспертизу

Проект реконструкции дома Каюма Насыри в Казани прошел госэкспертизу
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Проект ремонтно-реставрационных работ дома в Казани, где жил и умер выдающийся татарский просветитель XIX века Каюм Насыри, прошел госэкспертизу. Положительное заключение по проекту опубликовано на сайте Единого государственного реестра заключений (ЕГРЗ).

Госэкспертиза Татарстана утвердила сметную стоимость проекта. Разработало проектную документацию ГУП «Татинвестгражданпроект». Техническим заказчиком выступает ГБУ «Главстрой Республики Татарстан», а застройщиком является Национальный музей РТ.

В этом году отмечается 200-летие со дня рождения выдающегося татарского просветителя, ученого и писателя Каюма Насыри (его день рождения приходится на 14 февраля). Эта дата придает проекту по ремонту и реставрации дома, в котором он жил, особое культурное значение, отмечают авторы инициативы.

Общая площадь деревянного двухэтажного здания, расположенного по адресу: ул. Парижской Коммуны, д. 35, составляет 209,8 кв. метра. Планируется ремонт и укрепление фундаментов, фасада, межэтажных перекрытий, лестниц и кровли. Также в доме заменят системы водоснабжения и водоотведения, сети электроснабжения и кондиционирования.

Находящийся в сердце Старо-Татарской слободы дом – это место, где автор первого татарского толкового словаря и учебников для национальных школ провел последние годы жизни. Здесь он создавал труды, которые легли в основу татарского просвещения, и общался с учениками, мечтая о будущем, где знание станет доступным для всех. После смерти в 1902 году ученого-энциклопедиста дом пережил революции, войны и десятилетия забвения, но теперь у него появился шанс на обновление.

Реставраторы собираются вернуть зданию аутентичный облик середины XIX века, восстановив резные наличники, деревянные перекрытия и печное отопление. Впрочем, ключевым моментом станет появление музейной экспозиции, переносящей посетителей в рабочий кабинет Насыри. Специально изготовленная мебель, копии рукописей, чернильницы и даже чайный набор, аналогичный тому, что использовал просветитель, помогут передать атмосферу его времени. Здесь будут проводиться лекции, выставки и даже уроки татарской арабицы (на основе трудов Каюма Насыри).

Реставрация дома Каюма Насыри – часть большой программы по сохранению культурного кода Татарстана. Работы начнутся в этом году и должны завершиться к следующему, 2026-му.

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#Насыри Каюм #реставрация
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