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Культура 27 августа 2024 07:00

В Казани отреставрируют дом, где жил Каюм Насыри

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В Казани отреставрируют дом, где жил Каюм Насыри
Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

В Казани проведут реставрационные работы в доме, в котором жил татарский просветитель Каюм Насыри. Объект культурного наследия расположен на улице Парижской Коммуны. Проект получил положительное заключение историко-культурной экспертизы, сообщает Комитет РТ по охране ОКН.

В настоящее время в здании расположен музей Каюма Насыри. По проекту планируется восстановить внешний вид объекта на 1970-е годы. Так, специалисты отреставрируют декор и тесовую обшивку фасадов: очистят от загрязнений, набелов, деструктивной окраски. Также будут восполнены утраты, сколы, а недостающие детали при необходимости изготовят из древесины, идентичной подлиннику (хвойные породы). Планируется замена входных дверей, ветхого оконного заполнения, кровельного покрытия и водосточных труб.

Кроме того, после реставрации на главном фасаде здания появится архитектурная подсветка. Будут усилены конструкции здания, замена наружной эвакуационной лестницы и другие работы.

#реставрация #Насыри Каюм
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