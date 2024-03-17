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Проект по созданию сети кампусов для российских вузов могут продлить
Президент России Владимир Путин поручил Правительству изучить возможность продления инициативы по созданию сети современных кампусов для вузов. Перечень поручений, утвержденных по итогам совещания, состоявшегося 1 февраля 2024 года, опубликован на сайте Кремля.
«Представить предложения, касающиеся продления проекта по созданию сети современных кампусов образовательных организаций высшего образования», – сказано в документе.
Кабмину необходимо подготовить предложения в срок до 1 мая. Ответственный – Премьер-министр Михаил Мишустин.
На прошедшем совещании глава государства также заявил, что власти должны оказывать поддержку регионам, у которых имеются трудности с бюджетом, при строительстве новых университетских кампусов.
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