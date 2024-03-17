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Общество 17 марта 2024 17:05

Проект по созданию сети кампусов для российских вузов могут продлить

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Президент России Владимир Путин поручил Правительству изучить возможность продления инициативы по созданию сети современных кампусов для вузов. Перечень поручений, утвержденных по итогам совещания, состоявшегося 1 февраля 2024 года, опубликован на сайте Кремля.

«Представить предложения, касающиеся продления проекта по созданию сети современных кампусов образовательных организаций высшего образования», – сказано в документе.

Кабмину необходимо подготовить предложения в срок до 1 мая. Ответственный – Премьер-министр Михаил Мишустин.

На прошедшем совещании глава государства также заявил, что власти должны оказывать поддержку регионам, у которых имеются трудности с бюджетом, при строительстве новых университетских кампусов.

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#Владимир Путин
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