Путин поручил поддерживать регионы со скромным бюджетом при создании кампусов

Власти должны оказывать поддержку регионам, у которых имеются трудности с бюджетом, при строительстве новых университетских кампусов. Об этом заявил Президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

Во время открытой части совещания, прошедшего 1 февраля и посвященного созданию в стране сети современных кампусов, глава государства отмечал, что надо смотреть, «у кого хватает денег, а у кого не хватает». Он привел в пример новый кампус в Когалыме, где «раскошелилась» компания «Лукойл», в то же время в Великом Новгороде работает мало кто из крупных компаний, однако люди там тоже ждут новый объект.

«Надо обязательно посматривать <...> Великий Новгород попался на глаза, ну, там у них скромно очень с бюджетом», — отметил уже после совещания Президент.

1 февраля «Татар-информ» сообщал, что Президент открыл через видеосвязь научно-исследовательский и учебный центр «Высшая школа нефти» в Альметьевске. В церемонии приняли участие Раис Татарстана Рустам Минниханов и ректор учебного заведения Александр Дьяконов.