Чернышенко: В 2024 году в России должны построить 19 объектов кампусов мирового уровня

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что в первом полугодии 2024 года появится 19 объектов кампусов на более 3,5 тыс мест. Города, где построят такие сооружения: Москва, Калининград, Новосибирск, Челябинск и Нижний Новгород.

Также еще 17 кампусов общей стоимостью свыше 500 млрд рублей хотят построить к 2028 году. Об этом политик сообщил на совещании по реализации проекта «Создание сети университетских кампусов», пишут в телеграм-канале Правительства РФ.

Чернышенко добавил, что все этапы строительства и оснащения подобных объектов контролируются правительством. Кампусы уже стали центрами притяжения молодежи.

По мнению главы Минобрнауки Валерия Фалькова, достижение поставленных целей положительно скажется на развитии высшего образования, сферы исследований и разработок в каждом из субъектов-участников.

Напомним, в августе текущего года Президент РФ Владимир Путин поручил Кабмину РТ изучить возможность создания системы современных университетских кампусов.