Проект по реконструкции Московского рынка в Казани прошел экспертизу

Проектная документация по реконструкции казанского Московского рынка прошла экспертизу. Информация об этом есть на портале Единого госреестра заключений. Напомним, что данный торговый объект находится по адресу: улица Шамиля Усманова, дом №1.

Напомним, реконструировать территории Московского рынка в Казани будут в несколько этапов. По словам замначальника Управления архитектуры и градостроительства исполкома города Анастасии Латыповой, благоустроить рынки хотели по аналогии с московскими, где эти «торговые ряды» представляют собой большое общественное пространство. Там посетители могут не только купить товар, но и отдохнуть, принять участие в различных активностях.

Причем сам рынок в проект комплексного развития территории не входит, а только площадка перед ним до улицы Декабристов. По принятому решению, на этой территории не будет никаких торговых активностей, это будет исключительно общественное пространство, сквер, благоустроенная зеленая рекреационная среда. Откроется вид на реконструированные торговые объекты рынка.

К слову, площадь сквера, который появится в Московском районе Казани у станции метро «Яшьлек», составит 9,3 тыс. кв. метра. Он появится на территории, ограниченной улицами Шамиля Усманова (с севера), Декабристов (с востока) и Энергетиков (с запада). Сейчас здесь уже существует мини-сквер площадью 1234 кв. метра.