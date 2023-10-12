Проект планировки по Оренбургскому тракту отправили на доработку

Власти Казани решили отправить на доработку проект планировки по Оренбургскому тракту. В новом документе будут учтены замечания и предложения, поступившие в период проведения общественных обсуждений с 24 августа по 14 сентября.

«Отклонить проект планировки территории по улице Оренбургский тракт и направить его на доработку с учетом протокола и заключения по результатам общественных обсуждений», – сказано в постановлении исполкома, опубликованного в новом выпуске Сборника документов и правовых актов на сайте мэрии.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани построят левоповоротный съезд с проспекта Победы на Оренбургский тракт. Также в конце прошлого года стало известно, что на пересечении двух улиц за 8,7 млн рублей реконструируют развязку.