В Казани реконструируют развязку на пересечении Оренбургского тракта и проспекта Победы

На проект реконструкции развязки на пересечении Оренбургского тракта и проспекта Победы из бюджета Татарстана направят свыше 8,7 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документации, протяженность участка под реконструкцию составляет около 800 метров. Он представляет собой однополосную дорогу шириной в 5,5 метра.

Заказчиком проекта выступает «Главтатдортранс», который определит подрядчика 16 декабря этого года. Проект реконструкции подготовят до окончания первого полугодия 2023 года.