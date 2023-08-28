В Казани построят левоповоротный съезд с проспекта Победы на Оренбургский тракт

Проект строительства левоповоротного съезда с проспекта Победы на Оренбургский тракт в Приволжском районе Казани успешно прошел историко-культурную экспертизу и получил положительное заключение. Соответствующие документы размещены на сайте Комитета РТ по охране объектов культурного наследия (ОКН).

Заказчиком работ выступило ООО «ДСК Проект». Проводилась экспертиза с целью установить факты наличия или отсутствия на территории планируемого съезда объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками ОКН.

Уточняется, что отводимая под строительство съезда территория расположена в физико-географической зоне Предкамье.

Скриншот документа

«Анализ картографических данных, предоставленных заказчиком, показал, что непосредственно на территории земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению, объекты археологического наследия отсутствуют. <…> Все проведенные исследовательские процедуры не выявили признаков наличия объектов культурного наследия», – говорится в заключении эксперта.

Не было также обнаружено археологических предметов, выходов культурного слоя и объектов ОКН.

Таким образом, эксперты пришли к выводу, что проведение земляных, строительных, мелиоративных или хозяйственных работ на участке возможно.

Напомним, в конце прошлого года стало известно, что на пересечении Оренбургского тракта и проспекта Победы реконструируют развязку, на эти цели выделили 8,7 млн рублей. Развязка представляет собой однополосную дорогу шириной в 5,5 метра.