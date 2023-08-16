Проект нового фонтана на озере Кабан в Казани обойдется в 4,4 млн рублей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Новый фонтан на озере Нижний Кабан в Казани спроектирует ООО ПК «Мелиорация». Работы обойдутся в 4 млн 477 тыс. рублей. Заключенный контракт с Главстроем Татарстана на разработку проекта опубликован на сайте госзакупок.

До 1 декабря с момента заключения контракта компании предстоит выполнить все инженерные изыскания, разработать проектную и рабочую документацию, разработать проект и провести его через экспертизу. Подчеркивается, что подрядчик несет ответственность за качество проектной документации и ее соответствие требованиям технических регламентов. Также проектная организация должна контролировать качество работ по устранению недоделок и дефектов.

Напомним, в прошлом году «Татар-информ» сообщал, что фонтан на Кабане заменят на новый, так как старый уже не подлежит ремонту. В Комитете внешнего благоустройства сообщали, что за 15 лет на нем вышли 19 из 26 насосов, при этом 2 из них отвечали за работу центральной струи. Помимо этого, сломались 4 частотных преобразователя и все 42 светильника. В сентябре конструкцию фонтана, которая весит 13 тонн, демонтировали.