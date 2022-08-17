Фонтан на озере Кабан в Казани списывают в утиль – скоро его заменит новый

Плавающий светомузыкальный фонтан на озере Нижний Кабан в Казани в ближайшее время отправится «в утиль». Власти города приняли решение заменить его на новый – ремонту 15-летний фонтан уже не подлежит.

Фонтан уже давно «износился» и работает все хуже: на сегодняшний день из строя вышли 19 насосов, в том числе два насоса, которые отвечают за работу центральной струи. Не работают также четыре частотных преобразователя и все светильники.

«В настоящее время рассматривается вопрос устройства нового фонтана взамен существующего, определяется источник финансирования», – сообщили «Татар-информу» в пресс-службе комитета внешнего благоустройства Исполкома Казани.

Этим летом работоспособность фонтана поддерживали «настолько, насколько это возможно», добавили в КВБ. Элементы в течение этого времени все чаще выходили из строя – так, в один из дней залило щиток, после чего часть насосов и отключили. Планировалось, что до починки, однако сейчас стало понятно, что ремонт фонтану уже не поможет.

Напомним, фонтан был построен в 2007 году. Для работы он оборудован 26 насосами, на нем установлено 18 разбрызгивателей и 42 светильника. Его общая мощность в лучшие времена составляла 342 кВт.