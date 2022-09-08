Светомузыкальный фонтан на озере Кабан в Казани демонтировали

На озере Нижний Кабан в Казани сегодня досрочно демонтировали светомузыкальный фонтан. Конструкцию весом 13 тонн подвезли к берегу и перенесли с воды при помощи крана. Позднее специалисты разберут ее, сообщает пресс-служба городской мэрии. Официальный канал Комитета внешнего благоустройства города опубликовал видео с демонтажом конструкции.

Как ранее узнал «Татар-информ», фонтан вскоре заменят на новый, так как он уже не подлежит ремонту. Поддерживать его работу в этом сезоне было проблематично: за 15 лет работы из строя вышли 19 из 26 насосов, при этом 2 из них отвечали за работу центральной струи. Фонтан работал с 18 разбрызгивателями, 4 частотных преобразователя и все 42 светильника также уже были неисправны.

Сама конструкция не раз обновлялась, ее подкрашивали и ремонтировали, но из-за долгого нахождения на воде она потеряла свой вид. Сейчас власти города ищут источник финансирования для установки нового фонтана.