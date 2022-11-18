В Васильево реконструируют Мемориальный музей художника Константина Васильева

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ.

Мемориальный музей художника Константина Васильева, который расположен в поселке Васильево Зеленодольского района РТ, реконструируют. До начала проведения работ жильцов дома расселят, сообщается в телеграм-канале администрации района.

Под одной крышей с домом-музеем проживают жильцы двух квартир – на данный момент благодаря поддержке Кабинета Министров Татарстана выделены средства на их расселение.

«Выкуп квартир состоялся, собственники готовятся к новоселью», – рассказал заместитель руководителя исполкома района по социальным вопросам Денис Лулаков.

Объект культуры давно требовал ремонта. Поскольку здание музея является культурным наследием, то оно подлежит реконструкции. После расселения предстоят изыскательские работы и составление проектно-сметной документации с определением видов работ и объемов финансирования по реконструкции.