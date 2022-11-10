Проект кабинетов паллиатива фонда Анжелы Вавиловой признали одним из ста лучших в России

Фонд президентских грантов признал проект Фонда имени Анжелы Вавиловой одним из ста лучших в России, которые завершились в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

Проект «Расширяя границы помощи – открытие двух кабинетов паллиативной медицинской помощи с выездной службой в сельской местности Татарстана» стал первым, на который фондом был выигран грант президента страны.

Хоспис открыл первые паллиативные кабинеты в Кукморском и Сабинском районах республики. Сейчас такие кабинеты продолжают открываться и в других районах. «Татар-информ» рассказывал о них в материалах о Нурлате и Набережных Челнах.

«Это наша большая радость и гордость – ведь оценивается именно выполнение задачи, ее результативность и социальный эффект. Это был наш первый проект по открытию кабинетов паллиативной помощи. Рады, что он работает и приносит пользу тяжелобольным пациентам», – отметил председатель правления Фонда Владимир Вавилов.

Руководителя проекта пригласили поучаствовать в образовательной программе «Менеджмент НКО. Лидеры социальных изменений».