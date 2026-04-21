К туристской территории «Казань Марина» проложат автомобильную дорогу

К туристской территории «Казань Марина» в Лаишевском районе Татарстана проложат автомобильную дорогу. Распоряжение Кабинета министров РТ о подготовке проекта планировки территории подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Из задания на разработку документации по планировке территории следует, что дорога будет двухполосной, IV категории. Ее ориентировочная длина – 5,8 километра (протяженность предполагается уточнить в процессе составления документации). Площадь территории проектирования – 26,8 гектара.

Речь идет о первом участке дороги. Подрядчику предстоит в процессе создания проектов планировки и межевания территории выделить элементы планировочной структуры, установить границы зон планируемого размещения линейных объектов и соответствующих объектов капитального строительства, определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что объем инвестиций в проект «Казань Марина» превысит 29 млрд рублей.