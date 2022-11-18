Проект бюджета Татарстана рассмотрят депутаты во втором чтении на заседании Госсовета РТ

Тридцать седьмое заседание Государственного Совета РТ VI созыва состоится сегодня в Казани. Из включенных в повестку дня республиканских законопроектов два будут рассмотрены в первом чтении и еще два — во втором. Ко второму чтению подготовлены проекты о бюджетах Татарстана и Территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2023–2025 годы.

В первом чтении депутаты рассмотрят законопроекты о внесении изменений в республиканские законы об образовании и об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов РТ.

Кроме того, парламентарии обсудят инициативы Госсовета по совершенствованию федерального законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными и жидкими бытовыми отходами. В частности, депутаты хотят направить в Госдуму законопроект, которым вносятся изменения в федеральный закон об отходах производства и потребления, а также обратиться в нижнюю палату российского парламента и Правительство РФ с предложениями по совершенствованию правового регулирования обращения с жидкими бытовыми отходами.

На заседании будет представлена информация о деятельности мировой юстиции, а на правительственном часе — доклад о мероприятиях Года цифровизации в Татарстане. Всего в повестку внесено 15 вопросов, включая четыре проекта республиканских законов и три федеральных законопроекта.

«Возможно включение дополнительных вопросов непосредственно на заседании Государственного Совета по предложениям профильных комитетов», — сказала ранее на заседании президиума парламента секретарь Госсовета Лилия Маврина.