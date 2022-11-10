«Что такое отходы и кому принадлежат»: Татарстан предложил единый подход к сбору мусора

Предложить Госдуме комплексный подход к сбору и утилизации ТКО, а также отрегулировать обращение с жидкими бытовыми отходами намерен Госсовет Татарстана. Эти вопросы обсудили депутаты на совместном заседании комитетов по жилищной политике и инфраструктурному развитию и по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

Фарид Мухаметшин не мог пропустить обсуждение такого актуального вопроса Фото: gossov.tatarstan.ru

«Никакого мздоимства и унижения бизнеса мы не хотим»

Первый вопрос, рассмотренный депутатами, касался разработанного Татарстаном законопроекта о внесении изменений в Федеральный закон об отходах производства и потребления. Заседание прошло с участием Председателя Госсовета Фарида Мухаметшина, который объяснил свое присутствие тем, что не мог пропустить обсуждение такого актуального вопроса. По его мнению, необходимо на федеральном уровне отрегулировать работу по сбору и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО), а также дальнейшей переработке мусора.

«В России до сих пор не налажена системная работа по сбору, утилизации твердых коммунальных отходов, их переработке, и законодательно [она] не отрегулирована. Много вопросов и по жидким бытовым отходам. Разве это тайна: сколько выгребных ям, сбросов в Волгу, Каму, речки, в том числе и в сельских районах. Люди жалуются, говорят: „Неужели нельзя отрегулировать?”» — сказал глава парламента.

Мухаметшин подчеркнул, что все эти проблемы затрагивают не только Татарстан, но и другие регионы России. «Эти вопросы нельзя решить только в одном регионе. Всё должно быть уточнено законодательно на федеральном уровне», — продолжил он.

Председатель Госсовета заверил, что предлагаемые изменения федерального законодательства не направлены на увеличение затрат населения и рост тарифов. «Само население просит упорядочить эту работу. И никакого мздоимства и унижения бизнеса мы не хотим. Государство должно сделать так, чтобы бизнес был заинтересован в сборе мусора, в оптимальном случае — еще и в переработке. Основная цель — создать понятный и прозрачный единый механизм сбора и утилизации отходов», — пояснил политик.

По словам Мухаметшина, такой законопроект ждут и региональные операторы по обращению с ТКО, и представители бизнеса, и другие регионы России. «Ни граждане, ни бизнес не пострадают, наоборот, после упорядочения процедур будет легче работать. Но и создать надо такие условия, чтобы законно работали», — заметил он.

Депутаты рассмотрели разработанный Татарстаном законопроект о внесении изменений в федеральный закон об отходах производства и потребления Фото: gossov.tatarstan.ru

Предлагается комплексный подход к решению проблемы

Представил законопроект председатель Комитета Госсовета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александр Тыгин. По его словам, принципиальным в предлагаемых изменениях федерального законодательства является комплексность.

«Те предложения, которые внесли два профильных комитета, соответствуют тем ожиданиям, которые сегодня есть у муниципалитетов, у наших людей. Какие финансовые источники у реформы в целом? Мы видим, что если сделать правила прозрачнее, например, в транспорте, у нас появятся деньги на самую больную тему — контейнерные площадки», — уверен он.

Принципиальным, по мнению Тыгина, является также вопрос собственности. «Что такое отходы? Кому они принадлежат? Кто несет ответственность? Если мы на эти вопросы ответы получим, то будет понятно, чье мы имущество перерабатываем, что с него можно получить в качестве вторичного [продукта], кто должен на это потратить деньги, а кто — получить на этом доход. Тогда вся система встанет на место», — заявил он.

Законопроектом предлагается внести изменения в статьи федерального закона, которые касаются права собственности на отходы, строительных отходов, создания и содержания контейнерных площадок, территориальных схем, тарифного регулирования транспортировки, отходов от содержания зеленых насаждений и других вопросов. В целом предлагается регулирование по восьми направлениям.

По словам Александра Тыгина, принципиальным в предлагаемых изменениях федерального законодательства является комплексность Фото: gossov.tatarstan.ru

«До 80% несанкционированных свалок состоит из строительных и ремонтных отходов»

Александр Тыгин рассказал, что законопроектом предлагается ввести специальное регулирование права собственности на отходы, определив владельцем ТКО регионального оператора. «То есть как на лицо, осуществляющее весь цикл обращения с ТКО. Такое право у регоператора возникает на отходы, в том числе вторичные ресурсы, складируемые на площадках накопления ТКО», – отметил он.

Татарстанские депутаты также предлагают создание и содержание контейнерных площадок возложить на регионального оператора. Сейчас за это отвечают, как правило, органы местного самоуправления. Но в бюджетах муниципалитетов средств на создание и содержание таких площадок не предусмотрено, заметил Тыгин.

«Предлагается внести услугу по транспортированию, которая составляет до 70% в нашем регионе, в отдельных регионах – до 90%, в общем тарифе регоператоров к регулируемым видам деятельности. Госрегулирование тарифа на транспортирование должно повлечь оптимизацию затрат на эти цели. Это позволит высвободившиеся средства направить на строительство контейнерных площадок», – добавил парламентарий.

По его словам, до 80% несанкционированных свалок состоит из строительных и ремонтных отходов. В настоящее время механизм обращения с такими отходами законодательно не прописан. В связи с этим законопроектом предлагается ввести новое понятие «отходы строительства и ремонта» и выделить их в отдельную группу. «Для такой группы необходимы отдельные правила, определение которых предлагается возложить на регионы», – сказал депутат.

Существуют также проблемы с вывозом отходов от зеленых насаждений – ветками, листвой, древесными остатками. В обязанности регоператоров не входит их утилизация. Более того, запрещено хранить их на полигонах. «Региональные операторы готовы заниматься их утилизацией. Весь вопрос заключается в законодательном регулировании. В связи с этим предлагается расширить понятие твердых коммунальных отходов, дополнив зелеными отходами, образующимися на придомовых территориях», – уточнил Тыгин.

Еще один важный вопрос, по словам депутата, – территориальные схемы, регулирующие работу отрасли. Территориальная схема обращения с отходами должна включать в том числе данные о нахождении источников образования отходов, мест накопления отходов, оценку объема капитальных вложений, а также прогнозные значения предельных тарифов в области обращения с ТКО. Эти данные постоянно меняются, поэтому и документ часто корректируется. «Для исключения постоянной корректировки территориальных схем предлагается рассмотреть возможность сократить требования к их содержанию», – подчеркнул парламентарий.

Тахир Хадеев (справа) поинтересовался, войдет ли понятие «зеленые отходы» в ТКО Фото: gossov.tatarstan.ru

«Принесли люди на контейнерную площадку – нужно радоваться, что не выкинули в овраг»

При обсуждении законопроекта зампредседателя Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Тахир Хадеев поинтересовался, войдет ли понятие «зеленые отходы» в ТКО. Он обратил внимание на то, что «зеленые» отходы имеют природное происхождение. «Мы от 40 до 100 тыс. тонн будем возить таких отходов. В сельской местности у нас 470 тыс. домов, 370 тыс. дачных участков. Зачем возить органику в город? Не лучше ли оставить ее и использовать, например, как удобрение?» – спросил он.

Александр Тыгин ответил, что вопрос исследован, и такие отходы незначительного объема. «Вместе с тем нет ни одной нормы закона о том, что делать с такими принятыми отходами. Поэтому мы и вносим инициативу, что “зеленые” отходы население может принести на контейнерную площадку, а регоператор должен законно принять, переработать и в дальнейшем использовать», – пояснил он.

Депутат добавил, что не следует создавать населению проблемы, требуя отдельных договоров на габаритный груз, на вывоз растительных остатков. «Принесли люди на контейнерную площадку – нужно радоваться, что не выкинули в овраг или еще куда-то. Примите в максимальном объеме, переработайте. Зачем мы требуем от населения отдельных договоров? Чтобы строительный мусор вывезти, нужно отдельный договор подписывать, нанимать технику. Кто это будет делать? Ладно еще в контейнер вывалят, в лес ведь валят. Поэтому наши предложения достаточно комплексные», – сказал он.

Светлана Ярлыченко: «Если мы создаем контейнерные площадки, то обязаны вывозить мусор каждый день. И эти нормы тогда тоже должны быть учтены в тарифах. Но плата не останется на том же уровне» Фото: gossov.tatarstan.ru

Гендиректора ООО «Гринта» Светлана Ярлыченко предложила предусмотреть в законе единоличную ответственность за контейнерные площадки. При этом, по ее словам, важно, чтобы это было учтено в тарифе. «Многие к нам обращаются и просят создать контейнерные площадки. Вопрос важен, потому что сегодня, по сути, идет игра в футбол: ты – обязан, нет, ты – обязан», – заметила она.

Спикер упомянула, что в республике только 40% территорий обслуживается посредством контейнерного сбора, в остальных случаях действует мешочный сбор мусора. «В настоящее время мы проводим такой сбор дважды в неделю. Но если мы создаем контейнерные площадки, то обязаны вывозить мусор каждый день. И эти нормы тогда тоже должны быть учтены в тарифах. Но плата не останется на том же уровне», – подчеркнула она.

По мнению депутата Ирека Салихова, при определении правового статуса собственника отходов нужно учитывать и то, что, например, несанкционированная свалка может стать проблемой для собственника земельного участка. Законодательного регулирования здесь тоже нет.

«Вопрос собственности – это фундаментальная для нас с вами тема. В той составляющей, которую мы вносим, она самая сложная. Это как в советской классике, в кино – замахнуться на Уильяма Шекспира, потому что вопрос собственности идет еще от римского права, и здесь он ключевой. Региональный оператор перевозит не свое. То есть перехода права нет. Мы выкинули мусор в контейнер, и переход права не состоялся. <…> Получается, регоператор не свое возит, не свое утилизирует. И правильный вопрос: несанкционированные свалки – это чье?» – отметил Тыгин.

Ирек Салихов считает, что при определении правового статуса собственника отходов нужно учитывать и то, что несанкционированная свалка может стать проблемой для собственника земельного участка Фото: gossov.tatarstan.ru

«В России только 65,4% жилищного фонда оборудовано централизованной канализацией»

На заседании депутаты также рассмотрели обращение Госсовета к Председателю Госдумы Вячеславу Володину и Председателю Правительства России Михаилу Мишустину. В частности, парламентарии просят совершенствовать правовое регулирование обращения с жидкими бытовыми отходами.

Депутаты отметили, что порядок обращения с жидкими бытовыми отходами, которые образуются в домах, в том числе в многоквартирных, не присоединенных к централизованной системе водоотведения, в настоящее время на законодательном уровне практически не регламентирован. Кроме того, отсутствует однозначное определение понятия «жидкие бытовые (коммунальные) отходы», нет утвержденных методик по определению норм образования и накопления таких отходов, не разработаны методики определения состава жидких отходов.

Недостаточное урегулирование сферы обращения с жидкими бытовыми отходами оказывает негативное воздействие на состояние окружающей среды и создает угрозу здоровью населения, поскольку их сброс нередко осуществляется в водные объекты или другие места, не оборудованные и не приспособленные для этих целей.

Александр Тыгин привел данные Росстата, согласно которым в России только 65,4% жилищного фонда оборудовано централизованной канализацией, в сельских населенных пунктах этот показатель достигает всего 18,3%. В Татарстане показатели чуть выше среднероссийских – 69,8% и 22,2% соответственно. То есть основная часть сельских территорий не обеспечена централизованной системой водоотведения, где сбор и вывоз таких отходов осуществляются специализированным транспортом. При этом регулирование тарифов на услуги нецентрализованной системы водоотведения законодательством не предусмотрено.