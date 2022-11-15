Доходы и расходы бюджета Татарстана на 2023 год могут вырасти почти на 10 млрд рублей и составить 343,7 млрд рублей и 370,9 млрд рублей соответственно. При этом дефицит остается прежним – 27,1 млрд рублей. Законопроект о бюджете республики на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов одобрили ко второму чтению депутаты на заседании Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам.

«На законопроект поступила 701 поправка, в том числе от Кабинета Министров – 660 поправок, от депутатов Госсовета – 24, от профильного комитета – 17. Поправки депутатов были сняты, в связи с их детальной проработкой, по ним были выработаны совместные решения. В результате для рассмотрения осталось 677 поправок», – рассказал председатель парламентского комитета Леонид Якунин.

Депутат отметил, что отработаны также поправки, подготовленные депутатами Госдумы ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2023 – 2025 годы. В частности, дополнительно Татарстан учтет федеральные средства по двум направлениям в сумме на 2023 год 160,4 млн рублей, на 2024 год – 123,3 млн рублей, на 2025 год – 116,8 млн рублей. Речь идет о субсидиях на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан и субсидиях на обеспечение комплексного развития сельских территорий.

«Это потребует софинансирования, поэтому в бюджете республики предлагаем предусмотреть средства в общем объеме на 2023 год 94,9 млн рублей, на 2024 год – 82,2 млн рублей, на 2025 год – 81,2 млн рублей», – заявил Якунин.

Министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин представил поправки Правительства республики. По его словам, они в основном направлены на уточнение бюджета в части дополнительных федеральных средств.

«Реальное количество поправок без их дублирования составляет 90. Их условно можно поделить на три блока. Первый блок состоит из 416 поправок. Они касаются отражения расходов по средствам федерального бюджета, в основном по субсидиям с учетом необходимого финансирования из бюджета республики. Изменения коснулись 80 направлений», – заметил он.

В результате объем федеральных средств в 2023 году вырастет на 9,9 млрд рублей и достигнет 61,8 млрд рублей, в 2024 году – на 13,8 млрд рублей и составит 64,5 млрд рублей. В 2025 году прогнозируется увеличение на 15,5 млрд рублей, общая сумма средств достигнет 42,7 млрд рублей.

Гайзатуллин добавил, что на софинансирование государственных программ в следующем году в бюджете республики предусмотрено 1,9 млрд рублей, в 2024 и 2025 годах – по 2,9 млрд рублей.

«Второй блок включает 54 поправки. Они связаны с принятием отдельных нормативно-правовых актов, уточнением бюджетных ассигнований и перераспределением средств по расходам регионального бюджета. Третий блок – итоговые поправки, их 190. Здесь учитываются внесенные изменения», – заключил министр.

Комитет рекомендовал Госсовету Татарстана принять законопроект о бюджете республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов во втором и третьем чтениях. Документ будет рассмотрен на заседании парламента 18 ноября.

Проект закона о бюджете был принят в первом чтении на 36-м заседании Государственного Совета в октябре. Тогда доходы бюджета были запланированы в объеме 333,9 млрд рублей, расходы — 361 млрд рублей, дефицит — 27,1 млрд рублей, о чем сообщал «Татар-информ».