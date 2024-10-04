Проект бюджета рассмотрят в первом чтении на заседании Госсовета РТ 9 октября

Четвертое заседание Государственного Совета РТ седьмого созыва состоится 9 октября. На нем депутаты рассмотрят в первом чтении законопроект о бюджете республики на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Такое решение было принято сегодня на заседании президиума парламента.

«Несмотря на непростые условия, связанные с проведением спецоперации, введением санкций, сжатием рынка сбыта нашей продукции, главный финансовый документ сбалансирован, социально направлен и программно ориентирован. Такое заключение дали все обсудившие этот документ», – сказал Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин.

Он напомнил, что законопроект о бюджете рассмотрен во всех комитетах, обсужден с муниципалитетами и на парламентских слушаниях.

Мухаметшин призвал максимально учесть поступившие обращения граждан, представителей бизнеса и общественности, чтобы «принимаемый бюджет служил безусловным исполнением социальных обязательств и дальнейшему поступательному развитию республики».

«Предложения комитетов и участников парламентских слушаний обобщены. Законопроект подготовлен к рассмотрению в первом чтении», – заявил он.

Секретарь Госсовета Лилия Маврина добавила, что предложения, озвученные на парламентских слушаниях, Комитетом по бюджету, налогам и финансам учтены в соответствующей рекомендации. «Они будут приняты во внимание при дальнейшей работе над бюджетом республики», – отметила она.

Всего в повестку предстоящего заседания включено семь вопросов, в том числе четыре республиканских законопроекта в первом чтении. В частности, депутаты обсудят законопроект о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования РТ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

Кроме того, парламентарии рассмотрят законопроекты, которыми вносятся изменения в законы об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности на территории РТ, о регулировании отдельных вопросов в области организации дорожного движения, а также в Кодекс РТ об административных правонарушениях.

В повестку также включен вопрос, связанный с утверждением члена Общественной палаты РТ. Маврина уточнила, что 19 сентября Общественная палата приняла решение о досрочном прекращении полномочий Тимура Камалетдинова в связи с избранием его депутатом Госсовета Татарстана.

«Поскольку он проходил по квоте Государственного Совета, необходимо утвердить нового члена Общественной палаты от парламента», – заметила она.

Во время правительственного часа будет представлен доклад «Об организации взаимодействия Министерства юстиции РТ с органами местного самоуправления в целях оказания им правовой поддержки».