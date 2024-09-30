Освободившееся место в Общественной палате РТ может занять Евгения Коцарь

Депутаты комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку поддержали кандидатуру заведующего клубом Казанского высшего танкового командного училища Евгении Коцарь для избрания в состав Общественной палаты республики. Этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании парламента.

«19 сентября Общественная палата РТ приняла решение о досрочном прекращении полномочий члена палаты Тимура Камалетдинова в связи с избранием его депутатом Госсовета. Поскольку он проходил по квоте Государственного Совета, необходимо утвердить нового члена Общественной палаты от парламента», – сказал на заседании председатель комитета по законности и правопорядку Александр Чубаров.

Кандидатуру Евгении Коцарь выдвинула региональная организация «Патриотическое объединение “Вектор”», отметил парламентарий.

«Евгения Руслановна в прошлом моя коллега по танковому училищу. Она супруга военнослужащего, который честно выполняет свой воинский долг на СВО, и является главой организации, которая занимается гуманитарной деятельностью», – добавил депутат Расим Баксиков.