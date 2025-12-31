Продюсера «Ласкового мая» Разина объявили в международный розыск

Заочно арестованного накануне по обвинению в особо крупном мошенничестве продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина следствие объявило в международный розыск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Следователь, помимо межгосударственного розыска, объявил также Андрея Разина и в международный розыск», – пояснил собеседник федерального агентства. Информацию о международном розыске подтвердил и один из участников судебного процесса.

Еще в 2021 году против Андрея Разина было возбуждено уголовное дело о мошенничестве из-за присвоения денежных средств, которые должны были быть лицензионным вознаграждением поэта Сергея Кузнецова, основателя группы «Ласковый май», за исполнение песен. Вдова Кузнецова (сам он скончался в 2022-м) признана потерпевшей по делу, продюсеру грозит до десяти лет колонии.

По информации следственных органов, Разин долгое время использовал якобы заключенный в 1992 году поддельный договор с Кузнецовым для получения денежных средств в качестве правообладателя музыкальных произведений. Пока экспертиза оценила материальный ущерб приблизительно в 500 млн рублей. Договор был признан судом ничтожным в этом году (продюсер пытался оспорить права на 23 композиции группы, которые в 2019-м автор текстов передал исполнителю Юрию Шатунову – как и поэт, последний скончался в 2022-м).

Теперь Разину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его задержания или экстрадиции в РФ. По данным правоохранительных органов, музыкальный деятель скрылся от предварительного следствия на территории Соединенных Штатов и не собирается возвращаться в Россию для проведения следственных действий. Помимо российского гражданства, у него есть гражданство Турции.