СМИ: В возрасте 48 лет умер певец Юрий Шатунов

Российский певец Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на его пресс-секретаря Аркадия Кудряшева.

По предварительным данным, причиной смерти стал обширный инфаркт. СМИ пишут, что исполнитель умер в карете скорой помощи по пути в домодедовскую больницу.

Юрий Шатунов прославился как солист группы «Ласковый май», в которой он пел с 1986 года. В 90-х годах начал сольную карьеру. Был женат и воспитывал двоих детей: сына 2006 года рождения и дочь 2013 года рождения.

Накануне также стало известно о смерти 45-летнего певца камерунского происхождения Пьера Нарцисса.