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Культура
7 ноября 2022  17:16

Умер основатель «Ласкового мая» — композитор Сергей Кузнецов

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На 59-м году жизни скончался композитор, автор песен группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов. Об этом со ссылкой на «Уралконцерт» сообщает ТАСС.

«Умер, это сегодня произошло, час назад», — рассказали агентству.

Информация появилась и на странице Кузнецова в соцсети «ВКонтакте». Как сообщается, дата и время прощания с композитором станут известны позднее.

Напомним, что 23 июня скончался солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов. Ему было 48 лет.

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