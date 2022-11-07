Умер основатель «Ласкового мая» — композитор Сергей Кузнецов

На 59-м году жизни скончался композитор, автор песен группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов. Об этом со ссылкой на «Уралконцерт» сообщает ТАСС.

«Умер, это сегодня произошло, час назад», — рассказали агентству.

Информация появилась и на странице Кузнецова в соцсети «ВКонтакте». Как сообщается, дата и время прощания с композитором станут известны позднее.

Напомним, что 23 июня скончался солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов. Ему было 48 лет.