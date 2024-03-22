Продолжительность поездки на «Метеоре» из Казани в Самару составит почти 11 часов

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Скоростные пассажирские суда «Метеор» начнут курсировать из Казани в Самару в 2025 году. Всего время в пути составит 10 часов 50 минут, сообщает пресс-служба казанской мэрии.

На маршруте предполагается восемь остановок, в том числе Болгар, Ульяновск, Тольятти. На сегодня «Метеоры» ходят только в Ульяновск и Чебоксары, еще три суда старого поколения курсируют внутри республики.

О планах организовать речные перевозки между столицей РТ и Самарой в конце 2023 года сообщил генеральный директор компании «Флот РТ» Роман Лизалин.

Ранее сообщалось, что между Казанью и Самарой могут открыть прямой пассажирский поезд.