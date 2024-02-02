Казань и Самару может связать прямой ж/д маршрут

Между Казанью и Самарой может могут открыть прямой пассажирский поезд. Его запуск планируют обсудить уже на следующей неделе, сообщает со ссылкой на начальника Куйбышевской железной дороги Вячеслава Дмитриева портал 63.ru.

«Я думаю, в ближайшем будущем вы узнаете все новости по запуску данного поезда пассажирского. <...> Тем самым мы свяжем два субъекта мощных — Самарскую область и Республику Татарстан. Он пройдет и через Сызрань, и через Ульяновск», — заявил он.

По словам Дмитриева, поезд будет отправляться из Самары по вечерам, а утром прибывать в Казань и затем следовать в обратном направлении. Ожидается, что он будет курсировать не на постоянной основе, а использоваться как маршрут выходного дня. Его запуск, уверен начальник Куйбышевской железной дороги, откроет возможности для мини-путешествий между городами.