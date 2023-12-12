Речные перевозки из Казани в Самару хотят открыть в 2025 году

Речные перевозки из Казани в Самару планируется открыть в 2025 году. Уже составлено предварительное расписание. Об этом сообщил генеральный директор компании «Флот РТ» Роман Лизалин на вебинаре, посвященном проекту межрегиональных маршрутов под брендом «Великий Волжский путь».

«В перспективе планируем запустить движение до Самары. Но это уже со следующего этапа. Наверное, 2025 год будет рассматриваться. Это достаточно перспективное направление», — рассказал спикер.

На следующий год согласовано расписание рейсов из Казани в Ульяновск. Они начнут выполняться с 1 мая, «Метеоры» будут ходить по этому направлению до 22 сентября. Всего в навигацию планируется совершить 66 круговых рейсов, отметил Лизалин.

Кроме того, по его словам, предварительно согласовано расписание на 2024 год по маршруту Казань — Чебоксары. Ожидается, что будет выполнено не менее 86 круговых рейсов, причем помимо татарстанских «Метеоров 2020» будут задействованы чебоксарские «Валдаи». «Потребность по этому направлению очень высокая», — подчеркнул гендиректор «Флота РТ».

Ранее на совещании по развитию речного судоходства Президент РФ Владимир Путин замечал: «Совершенствование водотранспортной системы во многом влияет на общий экономический рост в стране, на развитие промышленности, туризма, других отраслей в регионах».

Глава государства также предлагал расширить программу судостроения до 2035 года «с акцентом на судах для пассажирских перевозок». Существующий план Минпромторга РФ предусматривает строительство на российских верфях 985 судов, в том числе 260 судов за 2023–2027 годы с использованием средств Фонда национального благосостояния.