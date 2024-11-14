Продолжаются работы по реставрации старого аэровокзала Казани

Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия

В столице Татарстана продолжаются работы по реставрации здания старого аэровокзала, расположенного по адресу: ул. Патриса Лумумбы, д. 47а. Об этом сообщает пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

На данный момент уже произведено укрепление стен и усиление трещин методом инъецирования, ремонт кровли. Продолжают вестись работы по реставрации фасадов и интерьеров, пояснил председатель комитета Иван Гущин.

Предполагается восстановить утраченные декоративные элементы, провести отделочные работы внутри помещений, установить перегородки из керамического кирпича и алюминия, обновить полы и потолки. Будут проведены современные инженерные коммуникации: электроснабжение, водоснабжение, отопление, вентиляция и связь.

Особое внимание строители уделят восстановлению декора из искусственного камня, новых дверных заполнений и ограждения лестниц — по историческим аналогам.

Реставрационные работы позволят сохранить здание как важный памятник архитектуры и культуры, а также создать комфортные условия для дальнейшего использования объекта. Старый аэровокзал планируют приспособить под современное общественное пространство, напомнили в ведомстве.

Аэровокзал был построен в 1954 году по проекту архитектора Николая Макарени в стиле сталинского классицизма на Арском поле, где с 1931 года размещался Казанский аэропорт. По этому же типовому проекту московского института «Авиапроект» были возведены аэровокзалы в Красноярске, Львове, Омске, Челябинске и ряде других городов.

Двухэтажное кирпичное здание длиной около 100 метров имеет выступ (ризалит) с десятиколонным портиком в центральной части фасада, сверху он увенчан башней-бельведером. С тыльной стороны, прежде выходившей на летное поле, имеются два небольших портика с колоннами. Входы на торцах оформлены портиками с пилонами.

Здание перестало функционировать как аэровокзал в 2001 году, после чего там разместились офисы. В дальнейшем оказался частично изменен внешний облик сооружения. В частности, был заложен портик на восточном торце, исчезло оформление двухуровневых оконных проемов в виде полуколонн, появилась пристройка к портику на главном (северном) фасаде, были заложены входы со стороны дворового (южного) фасада.

Старый аэровокзал Казани признан объектом культурного наследия республиканского значения.