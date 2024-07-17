Старое здание аэровокзала в Казани обустроят под офисы и ресторан

Фото: © «Татар-информ»

После проведения противоаварийных работ в старом здании аэровоказала в Казани продолжат реставрацию. Проект прошел государственную историко-культурную экспертизу, сообщает Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

В 2023 году на объекте культурного наследия восстановили кровлю, обшивку и рамы слуховых окон, восстановили утраченные участки водосточной системы и провели ряд других работ. О проекте рассказывал «Татар-информ».

После смены собственника здания была разработана новая документация. По проекту, как и ранее, здесь будут размещаться офисные помещения. Также ему хотят вернуть функции общественного питания и открыть ресторан.

В процессе реставрации будет обновлен штукатурный слой стен и потолков, декоративный слой отделки колонн залов под искусственный мрамор. Также специалисты обновят покрытие площадок и ступеней лестниц, изготовят и установят металлические ограждения с деревянными поручнями по историческим образцам, отреставрируют сохранившиеся ограждения лестниц. Будут восстановлены декоративные лепные элементы в интерьерах, проведена отделка внутренних помещений и установлены новые двери.

Планируется демонтаж элементов современных планировок. На восточном торцевом фасаде здания устроят дверь в заведение общественного питания. Помимо этого, для ресторана заменят и устроят инженерные коммуникации, перегородки, заменят полы, установят подвесные потолки.

Напомним, что двухэтажное здание было построено а 1954 году по проекту Николая Макарени. По единому проекту с ним были возведены аэропорты в Красноярске, Челябинске и Омске. В здании аэровокзала помещались службы аэропорта, ресторан, комната отдыха, парикмахерская, телеграф, международный телефон и почта. Рядом находилась гостиница.

Из-за кратного роста пассажиропотока возникла необходимость расширения площадки, однако существующее здание уже было окружено городской застройкой. Тогда было принято решение о строительстве воздушной гавани в 26 километрах от города – в Лаишевском районе. После ее открытия существующий аэровокзал переименовали в «Казань-2». Окончательно принимать пассажиров здесь прекратили в начале 2000-х годов.

Объект представляет собой образец «сталинского классицизма». Одновременно в 50-е годы проектировались 11 подобных зданий, отличавшихся архитектурой в зависимости от местных особенностей.