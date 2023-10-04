В Казани отреставрируют здание старого аэропорта

В столице Татарстана проведут реставрацию здания старого аэропорта, расположенного по адресу: ул. Патриса Лумумбы, д. 47а. Об этом сообщается на сайте Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Аэровокзал был построен в 1954 году по проекту архитектора Николая Макарени в стиле сталинского классицизма на Арском поле, где с 1931 года размещался Казанский аэропорт. По этому же типовому проекту московского института «Авиапроект» были возведены аэровокзалы в Красноярске, Львове, Омске, Челябинске и ряде других городов.

Фото: © Екатерина Андреева / «Татар-информ»

Двухэтажное кирпичное здание длиной около 100 метров имеет выступ (ризалит) с десятиколонным портиком в центральной части фасада, сверху он увенчан башней-бельведером. С тыльной стороны, прежде выходившей на летное поле, расположены два небольших портика с колоннами. Входы на торцах оформлены портиками с пилонами.

Здание перестало функционировать как аэровокзал в 2001 году, с того момента там разместились офисы. После этого оказался частично изменен внешний облик здания. В частности, был заложен портик на восточном торце, исчезло оформление двухуровневых оконных проемов в виде полуколонн, появилась пристройка к портику на главном (северном) фасаде, заложены входы со стороны дворового (южного) фасада.

Фото: © Екатерина Андреева / «Татар-информ»

Вместе с тем, по оценке авторов экспертизы, «при определенных внесенных изменениях существующее строение сохранило свой исторический облик, конструктивные особенности и планировочную структуру, а также архитектурное оформление и оригинальный лепной декор отделки фасадов и интерьеров, характер отделочных материалов <…>».

Как неудовлетворительное архитекторы оценивают техническое состояние стен и обрешетки здания, как аварийное — техническое состояние кровли.

Фото: © Екатерина Андреева / «Татар-информ»

Специалисты предлагают в том числе вернуть утраченные полуколонны, восстановить входные группы южного фасада и портик на восточном торце, демонтировать пристройку, заменить окна в соответствии с изначальными образцами, привести в порядок гранитный цоколь здания, реставрировать кладку (в том числе путем вычинки историческим кирпичом) и штукатурное покрытие стен. Предполагается и обустройство вечерней архитектурной подсветки фасадов.

Заказчиком проекта реставрации выступает АО «Татнефтепроводстрой», офис которого находится в здании. Старый аэропорт Казани признан объектом культурного наследия республиканского значения.