Процесс запущен: когда «Рубин» вернут под крыло Татарстана и за что убирают Сайманова

Рустем Сайманов близок к уходу из «Рубина». Функционер, занявший пост гендиректора казанцев в 2018 году, вот-вот лишится кресла. В качестве его преемника называют нынешнего руководителя УФНС по Татарстану Марата Сафиуллина, а сам клуб в скором будущем может вновь стать государственным. О грядущих перестановках в «Рубине» – в материале «ТИ-Спорт».

По информации «Спорт-экспресса», ходят слухи, что работой Сайманова недовольны “люди наверху” и решение о смене генерального директора может быть принято в самое ближайшее время Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«У нефтегазового гиганта пропал окончательный интерес к “игрушке” в виде «Рубина»

Привычный для нашего понимания «Рубин» начинает серьезно меняться. Вслед за Леонидом Слуцким и частью его тренерского штаба клуб в ближайшее время должен покинуть и Рустем Сайманов. Генеральный директор находился на данной должности с 2018-го года, с момента, когда сменил на этом посту Рустама Саяхова.

Первым о возможном уходе Сайманова еще накануне вечером сообщил «Спорт-Экспресс». По информации источника, основной причиной смены власти в клубе является неудовлетворительная работа Рустема Фидаевича в роли гендиректора. «Ходят слухи, что работой Сайманова недовольны “люди наверху” и решение о смене генерального директора может быть принято в самое ближайшее время», – заявили в «СЭ».

Источники «ТИ-Спорт» подтвердили информацию о вероятном уходе функционера с поста гендиректора с уточнением, что ключевой причиной рокировки в кабинетах могут быть не плачевные результаты команды, а смена формы собственности клуба.

На протяжении нескольких лет «Рубин» формально являлся частным клубом, а основным гарантом спонсорства являлся «ТАИФ». После передачи клуба в руки «СИБУРа» ситуация серьезно изменилась. Совсем не вовремя случился вылет казанцев в Первую лигу и появились слухи о прекращении спонсорских контрактов. Понятно, что при таких раскладах у нефтегазового гиганта пропал окончательный интерес к «игрушке» в виде «Рубина».

По нашей информации, все перестановки внутри клуба ведут к тому, что в конечном итоге главный футбольный клуб республики может вернуться под крыло Татарстана, где он находился до 2018-го года.

Сайманов совершил фатальную ошибку, когда затянул с решением по увольнению Слуцкого в конце прошлого сезона и отправил клуб в Первую лигу Фото: rubin-kazan.ru

За что убирают Сайманова: проиграл «кабинетную войну» и не смог договориться с судьями

Говоря о последних четырех сезонах «Рубина» под покровительством Сайманова, то все не так однозначно. С одной стороны, он на деле сумел доказать, что умеет собирать интересную команду. Еще в памяти «банда», которая вернула в Казань еврокубки в сезоне 2020/21. Очевидно, что главная роль в том результате была за плечами руководства клуба, собравшего отличный, по меркам Премьер-лиги, состав.

С другой стороны, Сайманов совершил фатальную ошибку, когда затянул с решением по увольнению Слуцкого в конце прошлого сезона и отправил клуб в Первую лигу. Более того, он не уволил наставника и после самого вылета, что вызвало еще больше вопросов.

К этому можно добавить, что несмотря на свои связи в Исполкоме РФС, Сайманов проиграл «кабинетную войну», не продавив решение по мораторию из РПЛ весной этого года. Да, позиция Сайманова и Слуцкого по отъезду легионеров была понятна и аргументирована, но одно дело донести мысль до болельщиков, а другое – до крупных функционеров. Рустему Фидаевичу это не удалось и «Рубин» покинул высшую лигу.

Кроме того, несмотря на большое влияние внутри российского футбола, казанскому функционеру так и не удалось договориться с судьями. Слуцкий небезосновательно и демонстративно жаловался на арбитров, а те продолжали топить его команду. При таких обстоятельствах совсем неудивительно, что на протяжении двух сезонов РПЛ «Рубин» оказался в топе команд по количеству судейских ошибок в свою сторону.

Ставка на Курбана Бердыева в сезоне 2018/19 не сработала, а его место занял Роман Шаронов (на фото справа) Фото: rubin-kazan.ru

За четыре года не выбрал стратегию

Еще одной формальной причиной недовольства к Сайманову «наверху» может являться его нерешительность в вопросах стратегии клуба. Так, за последние четыре года «Рубином» руководило четыре главных тренера.

Ставка на Курбана Бердыева в сезоне 2018/19 не сработала, а его место занял Роман Шаронов. Специалист доверял молодым футболистам и привлекал к играм основной команды немало воспитанников казанского клуба. Да, результаты были отнюдь не те, что ожидали болельщики, но и состав шароновского «Рубина» был несопоставим с тем, что имели Бердыев и Слуцкий. Как итог, молодому специалисту дали лишь полгода времени, за которые, само собой, выстроить какую-либо стратегию почти невозможно.

Совсем иная ситуация была при Слуцком, который получил от Сайманова не только хороший состав, но и небывалый кредит доверия. Надо сказать, что на второй сезон стратегия с перепродажей иностранцев начала давать свои плоды, но именно она и погубила «Рубин» после того, как все легионеры начали разбегаться из России весной этого года.

А если вспомнить слова экс-президента РПЛ Ашота Хачатурянца о весенних переговорах владельцев «Манчестер Сити», – холдинга City Football Group по приобретению «Рубина», то можно подумать, что стратегии по развитию клуба менялись чуть ли не каждый сезон.

«Да, мы вели переговоры с City Group. Помимо того, что они владеют «Манчестер Сити», у них есть еще девять клубов по всему миру. Они провели глубочайший анализ российского рынка. Мы так быстро двигались, что в российском футболе могло произойти историческое событие. Могу ли я назвать имя этого клуба? Да, речь идет о «Рубине», – говорил Хачатурянц.

По информации «РБ-Бизнес» преемником Сайманова в «Рубине» может стать нынешний руководитель УФНС по Татарстану Марат Сафиуллин Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Пост гендира «Рубина» займет руководитель УФНС по Татарстану

Однако несмотря на локальные провалы, именно фигура Сайманова поддерживала в «Рубине» иллюзию стабильности. Долгое время он был главной персоной в казанском клубе. Многие болельщики до сих пор не могут представить «Рубин» без Рустема Фидаевича и задаются вопросом: «А кто, если не он»?

По информации «РБ-Бизнес» преемником Сайманова в «Рубине» может стать нынешний руководитель УФНС по Татарстану Марат Сафиуллин. Источник отмечает, что до сих пор непонятно, будет ли это прямая замена или же под нового функционера вернут должность президента клуба.

Здесь нужна понимать, что фигура нового гендиректора в данном случае уже не столь важна. Очевидно другое – процесс возврата «Рубина» под крыло Татарстана уже запущен. Хорошо это или плохо, покажет время. А пока ясно, что фанаты, попросившие Рустама Минниханова избавить клуб от Слуцкого и Сайманова, добились своего.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»