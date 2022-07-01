Ашот Хачатурянц: Арабские шейхи, владеющие «Манчестер Сити», могли купить «Рубин»

Бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц заявил о том, что в этом году владельцы «Манчестер Сити», холдинг City Football Group, вели переговоры по приобретению казанского «Рубина». По словам функционера, переговоры завершились ничем, и данная идея стала неактуальна после 24 февраля.

«Да, мы вели переговоры с City Group. Помимо того, что они владеют «Манчестер Сити», у них есть еще девять клубов по всему миру. Они провели глубочайший анализ российского рынка. Понятно, что я не могу вести переговоры от имени какого-то клуба. Два российских клуба могли рассчитывать на то, что «Манчестер Сити» купит их долю.

Но важно было то, что диалог настолько конструктивный, мы так быстро двигались, что было понятно, что это в истории российского футбола могло произойти историческое событие. Могу ли я назвать имя этого клуба? Да, речь идет о «Рубине», – заявил Хачатурянц в эфире программы Коммент.Шоу.

Напомним, по итогам минувшего сезона казанский клуб занял 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ) и впервые в истории вылетел в Первую лигу.

В прошлом году сообщалось о том, что холдинг City Football Group мог приобрести права на московский «Спартак».