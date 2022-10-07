Казнить нельзя помиловать: Минниханова просят избавить «Рубин» от Слуцкого и Сайманова

Фанаты «Рубина» впервые в истории открыто пошли войной на руководство казанского клуба с требованием уволить Рустема Сайманова и Леонида Слуцкого из «Рубина». «ТИ-Спорт» разбирается во всех перипетиях громкого инцидента.

Гендиректор «Рубина» после провального сезона сделал странную ставку оставить Леонида Слуцкого у руля команды, чтобы оперативно вернуться в РПЛ Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» близок к полному забвению: в чем причина фанатского гнева в адрес Леонида Слуцкого и руководства клуба

С падением «Рубина» в Первую лигу футбольная общественность Казани со скрипом, но смирилась. Хотя сам факт вылета из РПЛ мог и должен был вызвать гнев как минимум в адрес распиаренного Леонида Слуцкого.

Гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов после провального сезона сделал странную ставку оставить Леонида Слуцкого у руля команды, чтобы оперативно вернуться в РПЛ. Под это дело менеджмент «рубиновых» развил небывалую для «пердива» трансферную активность, собрав не только звезд бывшей ФНЛ, но и добротных игроков уровня элитного дивизиона страны.

Думалось, что с таким составом «Рубин» разнесет всех и вся во втором по значимости дивизионе страны. Но этого не случилось. Более того, как и в РПЛ, Слуцкий начинает проигрывать даже аутсайдерам Первой лиги, как это произошло в кубковом матче в Ульяновске (1:2).

Первые ласточки народного гнева прозвучали еще 1 октября во время матча с «Арсеналом» (1:2), когда фанатский сектор исполнил заряд «увольняйте Леню из клуба». История получила продолжение на этой неделе. Фанаты вывесили баннеры против тренера уже в Ульяновске.

Фанаты вывесили баннеры против тренера уже в Ульяновске Фото: соцсети

Интересно, что в истории «Рубина» со времен выхода в РПЛ фанатский сектор не отваживался на подобные демарши. Известно, что организованным болельщикам финансово помогает сам клуб. Как нужно было довести фанатов, чтобы они пошли против клуба и инстинкта самосохранения? Вопрос риторический, ведь «Рубин» как никогда близок к развалу и полному забвению.

Какие требования и аргументы у авторов петиции?

Сегодня история получила продолжение. Грянул гром. Фанаты на специализированном сайте change.org создали петицию на имя Президента Татарстана Рустама Минниханова и генерального директора «СИБУРа» Михаила Карисалова с требованием уволить главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого и руководство клуба.

«В данный момент наша команда занимает 6-е место в турнирной таблице Первой лиги, показывая при этом абсолютно серую и равнодушную игру, в ней не видно ни тренерской мысли, ни желания играть на победу в каждом матче. В то же время клуб имеет самый большой бюджет в лиге. Выступление в кубке закончилось поражением в первом же раунде от команды, которая идет на последнем месте в чемпионате. Леонид Слуцкий и футболисты его команды позволяют себе высказывания в адрес болельщиков, унижающие наше достоинство. Мы считаем, что ситуация, которая сложилась в клубе, абсолютно не приемлема. В связи с вышеизложенным считаем единственно верным решением отправить в отставку руководство и тренерский штаб ФК «РУБИН», – говорится в тексте петиции.

Это краткое изложение. Теперь давайте разберем требования и аргументы авторов петиции подробнее. Они подчеркивают большой труд тренеров, футболистов и сотрудников клуба. А также журналистов, спонсоров, администрации города и руководства Татарстана. Эти консолидированные усилия были направлены для вывода «Рубина» в элиту отечественного футбола и еврокубки.

«Болельщики поддерживали команду, невзирая ни на какие трудности. И даже по завершении самого неудачного в истории сезона 2021-22 отнеслись с пониманием к ситуации и обеспечили полную поддержку команде, что подтверждается высокой посещаемостью домашних и гостевых игр», – говорится в петиции.

Казанские «галактикос» играют хуже собранного с бору по сосенке «КАМАЗа»

Также болельщики обращают внимание, что все обещания Рустема Сайманова на пресс-конференции по итогам прошлого сезона на данный момент не выполняются. Да, потрачен гигантский по меркам Первой лиги бюджет на сбор команды, которую не зря называют в экспертной среде «галактикос». Однако команда выступает хуже челнинского «КАМАЗа», собранного с бору по сосенке перед стартом чемпионата.

«Все уверения, что команде удастся выправить ситуацию, показать качественную игру и добиться возвращения клуба в Российскую Премьер-Лигу, по итогам этого сезона не исполняются и оказались словами, брошенными на ветер, несмотря на «убойный состав», который был собран в межсезонье. Более того, футболисты клуба и главный тренер не первый раз проявляют невежество и хамское отношение к болельщикам, городу и республике. Мы знаем и верим, что история «Рубина» писалась задолго до их появления, а будущее возможно только в случае, если они покинут руководящие должности, тренерский мостик и раздевалку нашей славной команды», – пишут болельщики.

Все обещания Рустема Сайманова на пресс-конференции по итогам прошлого сезона на данный момент не выполняются Фото: rubin-kazan.ru

К слову, о хамстве. Оперативный запрос «Татар-информа» на комментарий, высланный напрямую руководителю пресс-службы Ивану Бодылевскому, на момент публикации текста остался без какой-либо реакции. Такую ситуацию в «Рубине» невозможно было представить при его предшественнике – Михаиле Степанове, который сейчас возглавляет медиадепартамент хоккейного «Ак Барса».

Почему фанаты апеллируют к Минниханову

«Начнем с того, что футбол – игра для болельщиков, а болельщики имеют право высказывать свое мнение. Второй момент – нужно понять, насколько «Рубин» частный клуб. Потому что если такую петицию написали бы Сергею Галицкому, то, пожалуйста, приходите в клуб, оплачивайте все деньги и содержите «Краснодар», а совсем другое дело, если клуб живет на бюджетные деньги. В любом случае болельщики имеют право на подобные претензии. Болельщикам всегда нужен результат», – заявил «Татар-информу» известный футбольный агент Алексей Сафонов.

Почему фанаты призывают разобраться в ситуации Президента Татарстана Рустама Минниханова? Потому что по факту неясно, кому принадлежит «Рубин». Вроде как лично Рустему Сайманову, но деньги по спонсорскому контракту выделяет «СИБУР». Тут надо понимать, что поддержка «Рубина» происходит в рамках договоренностей с республикой по «продаже» «ТАИФа» «СИБУРу». По факту частного футбола в России почти нет, и точно такой статус не применим к казанскому «Рубину». Фанаты четко обозначили причины, по которым обращаются в первую очередь к Минниханову и «СИБУРу».

«Вся ситуация, происходящая в клубе и вокруг него, снижает интерес к ФК «РУБИН» и негативно влияет на имидж Республики Татарстан, спонсоров и всю аудиторию болельщиков. Мы просим обратить внимание и принять решения, которые вернут «РУБИНУ» интерес и любовь жителей города и республики и позволят занять клубу достойное место в элите отечественного футбола. В связи с вышеизложенным считаем единственно верным решением отправить в отставку руководство и тренерский штаб ФК «РУБИН», – говорится в петиции.

Если «Рубин» оперативно не вылечат, то процесс урезания денежных потоков станет неизбежным Фото: rubin-kazan.ru

Какие решения могут быть приняты?

Редакция «ТИ-Спорт» уверена и не в одном тексте излагала свою позицию, что «Рубину» не по пути с Леонидом Слуцким, который превзошел в отрицательном плане всех специалистов, которые работали с командой с 2002 года.

Что касается руководства клуба в лице гендиректора Рустема Сайманова, то здесь все не так однозначно. С одной стороны, функционер доказал, что умеет создавать интересные по составу команды. Мы все еще помним «банду», которая в сезоне 2020/2021 заняла четвертое место и вернула в Казань еврокубки. В том результате роль тренера была не так значима, в целом решала сумма индивидуального мастерства футболистов, которых собрал Сайманов.

С другой стороны, Сайманов сделал фатальную для «Рубина» ошибку, вовремя не уволив Слуцкого, когда команду еще можно было спасти от вылета из РПЛ. Более того, гендиректор удивил практически всех, не уволив деградирующего тренера после самого вылета команды в Первую лигу. Теперь «Рубин» рискует не только застрять в «пердиве», но и потерять львиную часть финансирования от «СИБУРа».

Положа руку на сердце, есть ли дело нефтяному гиганту из Сибири и Урала до казанского «Рубина»? Конечно же, нет. «СИБУР» в связи с вылетом клуба из РПЛ уже срезал 50% финансирования, поскольку даже с такими деньгами клуб Сайманова самый богатый в Первой лиге. Если «Рубин» оперативно не вылечат, то процесс урезания денежных потоков станет неизбежным.

Объективна ли претензия к Сайманову

Сейчас вопрос стоит остро. Быть ли «Рубину» заметной фигурой в российском футболе. Некоторые предлагают выдвинуть на эту роль «КАМАЗ». Смотря на эффективность работы и главное – расходование средств челнинского клуба на фоне «Рубина», такой исход уже не выглядит чем-то сенсационным.

Объективна ли претензия к Сайманову? «Есть такая поговорка, что если в тройке лошадей спотыкается одна лошадь, то меняют всю тройку. И там уже не разбираются, правую или левую. Точно так же и здесь, руководитель несет точно такую же ответственность. На мой взгляд, руководителям надо встретиться с болельщиками и объяснить позицию», – заявил нам Алексей Сафонов.

Ринат Билялетдинов: «Ничего катастрофически провального в игре «Рубина» я не вижу. Бывают такие провалы, но нужно разбираться внутри команды, почему так происходит» Фото: © «Татар-информ»

«Понять болельщиков можно, но форма такого протеста, я считаю, неправильная. Потому что при всем уважении к болельщикам управлять командой, снимать, назначать все-таки должны люди уполномоченные. И руководствоваться лишь эмоциями болельщиков при принятии решений таких важных решений не нужно. Ничего катастрофически провального в игре «Рубина» я не вижу. Бывают такие провалы, но нужно разбираться внутри команды, почему так происходит. В крайнем случае болельщикам придется проявить терпение. Рубить с плеча? Иногда это может быть оправданно», – считает бывший наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов.

Как видно, мнения экспертов расходятся. Степень вины или невиновность Рустема Сайманова в этих процессах предстоит определить Рустаму Минниханову или генеральному директору ООО «СИБУР» Михаилу Карисалову, на чье имя петиция фанатов «Рубина» также распространяется.