Проценко предупредил о подъеме заболеваемости коронавирусом в конце сентября

В конце сентября — начале октября в России может начаться рост заболеваемости коронавирусом Covid-19. Об этом вновь предупредил главврач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, сообщает екатеринбургский портал Е1.ru.

«Совпадение определенных факторов — сезон, возвращение из отпусков и начало учебного года — может создавать предпосылки для напряжения этой ситуации в конце сентября — начале октября», — констатировал специалист.

При этом главврач больницы в Коммунарке напомнил, что осень также характеризуется сезонным подъемом заболеваемости гриппом и остальными ОРВИ. В контексте предстоящего осложнения ситуации он призвал россиян вакцинироваться.

«Это медицина, построенная на доказательствах, этого не надо бояться, потому что сейчас уже есть достаточно большой накопленный и российский, и зарубежный опыт, который говорит о том, что это [вакцинация] — эффективный и безопасный подход для граждан», — подчеркнул Проценко.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент Татарстана Рустам Минниханов оценил сложившуюся в республике ситуацию с распространением коронавируса.