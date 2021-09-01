Проценко предупредил о риске скорой вспышки коронавируса в России

Осенью в России вероятен новый подъем эпидемии коронавируса Covid-19 из-за сочетания нескольких различных факторов. Об этом предупредил главный врач городской больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко на пресс-конференции в Сургуте, сообщает издание Ura.ru.

«Меня напрягает конец сентября — начало октября. Столкнутся сразу три момента — грипп, ковид и возвращение людей из отпусков», — заявил Проценко. По словам специалиста, эти факторы создадут угрозу вспышки коронавируса и увеличат вероятность тяжелого течения болезни.

Врач также признал, что человечеству придется научиться существовать с Covid-19, как оно существует с гриппом или другими инфекциями. «Единственным путем» он назвал профилактику и вакцинацию от коронавируса.

«Осенью многое будет зависеть от позиции граждан. Если она будет пассивная, то очевидно, что у нас опять будет работа и разворачивание дополнительных коек», — резюмировал Денис Проценко.

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