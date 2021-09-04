Рустам Минниханов: Ситуация с Covid-19 непростая, хотя медицина справляется

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Президент Татарстана Рустам Минниханов назвал непростой ситуацию с распространением коронавируса Covid-19 в республике, хотя медицина и справляется с эпидемией.

«Ситуация непростая по ковиду. <…> Люди, которые соблюдают все режимы, и то [заболевают]. Не только те, кто не вакцинировался, те, кто вакцинировался, тоже имеют проблемы», — констатировал Президент РТ, выступая на традиционном республиканском совещании в Доме Правительства региона.

Вместе с тем Рустам Минниханов обратил внимание на разницу в тяжести течения болезни у привитых и непривитых против коронавируса. «Но мы видим, кто вакцинировался, — те на домашнем лечении, как правило. Если вы зайдете в наши больницы — в том числе и молодые люди [лежат] в реанимации. Те, кто считал, что у него здоровья хватит на эти проблемы. Ничего подобного!» — подчеркнул он.

Кроме того, руководитель республики обратил внимание на небольшое снижение среднего темпа прироста заболеваемости за последнюю неделю. «Медицина справляется. Лекарства, койки — все эти вопросы [есть]. Внимание беременным женщинам, их окружению. Беременных тоже сейчас вакцинируют», — заметил он.

Главной задачей в условиях эпидемии Covid-19 Рустам Минниханов назвал продолжение кампании по вакцинации жителей Татарстана. Работают 163 прививочных пункта, в наличие имеется примерно 300 тыс. доз различных препаратов. Первый компонент вакцины, по данным руководителя республики, получили около 1 млн 13 тыс. татарстанцев.

Помимо этого, как отмечает пресс-служба Президента РТ, Минниханов отметил работу, проводимую сотрудниками Роспотребнадзора. «Проверено 289 объектов, 40 из них имели нарушения. Это практически 14%. Больше всего нарушений зафиксировано в точках общественного питания, в объектах торговли и здравоохранения».

«Благодаря работе Роспотребнадзора, работе сотрудников МВД мы держим ситуацию с ковидом под контролем», — заключил Рустам Минниханов.