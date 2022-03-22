Призеры паралимпийских игр «Мы вместе. Спорт» получат до 4 млн рублей

Паралимпийским спортсменам, занявшим призовые места в зимних открытых соревнованиях «Мы вместе. Спорт», прошедшие в Ханта-Мансийске, вручат денежные награды, сообщило Правительство России в своем Telegram.

Обладатели золотых медалей получат по 4 млн рублей. Размер денежных призов за серебряные награды составит 2,5 млн рублей. Спортсмены, принесшие российской команде бронзу, получат 1,7 млн рублей.

Напомним, решение о проведении игр в России с 18 по 20 марта было принято из-за того, что российские спортсмены были отстранены от участия в Паралимпиаде в Пекине.

В Ханты-Мансийске сборная России выиграла медальный зачет, получив 39 золотых, 40 серебряных и 27 бронзовых медалей.

Президент РФ Владимир Путин в своем видеобращении к паралимпийцам отметил, что российские спортсмены в последние годы нередко становились жертвами «сомнительного, предвзятого судейства и клеветы, враждебных выходок и откровенных провокаций», несовместимых со спортивным духом.

Он высказал мнение, что подобные действия приводят к утрате авторитета и независимости важных для развития мирового спорта организаций.

Напомним, 23 февраля руководство ЛНР и ДНР обратилось к России за помощью в отражении украинской агрессии. 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. После этого зарубежные страны начали ужесточать ограничения против России.

После этого Международный паралимпийский комитет (IPC) отстранил российских паралимпийских спортсменов от участия в Играх – 2022 в Пекине.