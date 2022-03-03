Международный паралимпийский комитет отстранил российских спортсменов от Игр в Пекине

Международный паралимпийский комитет (IPC) отстранил российских спортсменов от участия в Играх – 2022 в Пекине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт организации.

По словам пресс-службы комитета, многие национальные сборные отказались соревноваться с российскими и белорусскими спортсменами, что автоматически ставило под угрозу проведение Паралимпиады.

Учитывая это, IPC решил отстранить сборные России и Белоруссии.

Напомним, ранее Международный паралимпийский комитет принял решение допустить до участия в Паралимпиаде в Пекине российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе.