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Спорт
3 марта 2022  10:28
Дамир Садриев

Международный паралимпийский комитет отстранил российских спортсменов от Игр в Пекине

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Международный паралимпийский комитет (IPC) отстранил российских спортсменов от участия в Играх – 2022 в Пекине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт организации.

По словам пресс-службы комитета, многие национальные сборные отказались соревноваться с российскими и белорусскими спортсменами, что автоматически ставило под угрозу проведение Паралимпиады. 

Учитывая это, IPC решил отстранить сборные России и Белоруссии.

Напомним, ранее Международный паралимпийский комитет принял решение допустить до участия в Паралимпиаде в Пекине российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе.

#Паралимпийские игры
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