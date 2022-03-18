Путин поприветствовал участников зимних паралимпийских игр «Мы вместе. Спорт»

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников открытых всероссийских зимних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Его видеообращение опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что жители Ханты-Мансийска с большим энтузиазмом отнеслись к решению провести в их городе соревнования.

«Нет сомнений, что всё это даст вам дополнительный и очень мощный заряд энергии, поможет достичь самых высоких результатов и впечатляющих мировых рекордов, победить в честной и бескомпромиссной борьбе, где будут главенствовать основополагающие ценности спорта, свободного от политической конъюнктуры и любых видов дискриминации», – сказал он.

Путин подчеркнул, что российские спортсмены в последние годы нередко становились жертвами «сомнительного, предвзятого судейства и клеветы, враждебных выходок и откровенных провокаций», несовместимых со спортивным духом.

«Буквально на наших глазах равенство превратилось в извращенную толерантность, справедливость – в двойные стандарты, а борьба за чистоту в спорте – в политически ангажированную диктатуру антидопинговой бюрократии», – подчеркнул российский лидер.

По его словам, подобные действия приводят к утрате авторитета и независимости важных для развития мирового спорта организаций, а также противоречат основному тезису Олимпийской хартии о том, что игры являются соревнованием не стран, а атлетов.

23 февраля руководство ЛНР и ДНР обратилось к России за помощью в отражении украинской агрессии. 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. После этого зарубежные страны начали ужесточать ограничения против России.

Международный паралимпийский комитет (IPC) отстранил российских паралимпийских спортсменов от участия в Играх – 2022 в Пекине.